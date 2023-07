Nuoto, Martina Carraro: “Bello tornare a gareggiare in un Mondiale, ho buone sensazioni”

Un buon ritorno. Martina Carraro si è goduta il suo essere nuovamente nei Mondiali di nuoto. La ligure, impegnata nelle batterie dei 100 rana della rassegna iridata a Fukuoka (Giappone), ha cercato di gestire al meglio forze ed emozioni con l’obiettivo di entrare in semifinale e quindi dar seguito all’avventura.

Ce l’ha fatta Martina, con un buon ritorno, dopo che nei primi 50 metri probabilmente il suo ritmo era stato un po’ troppo basso. Carraro è entrata in semifinale con l’undicesimo crono di 1:06.63 e quindi può guardare con fiducia rispetto a quel che sarà.

“Bello essere nuovamente a un Mondiale, mancavo dal 2019. Ho aperto bene e ho buone sensazioni in vista delle semifinali di oggi“, le parole emozionate dell’azzurra ai microfoni della Rai. Da capire quali siano le risorse fisiche della ranista nostrana in un contesto assai in fermento, come dimostrato dallo strepitoso tempo della lituana Ruta Meilutyte (1:04.67).

Foto: Lapresse