Nuoto, Mondiali 2023: Margherita Panziera si ferma in semifinale nei 100 dorso. Smith la migliore

Si ferma in semifinale l’avventura di Margherita Panziera nei 100 dorso ai Mondiali 2023 di nuoto. Nella piscina del Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), la nuotatrice azzurra ha chiuso la seconda prova all’ultimo posto (16° crono assoluto) in 1:01.31 e non è riuscita ad entrare tra le migliori otto che domani si giocheranno le medaglie nella finale in programma alle 13:51. Il miglior tempo è stato quello della campionessa mondiale in carica, ossia la statunitense Regan Smith, capace di stoppare il cronometro sul 58.33 nella seconda semifinale.

Già dalla partenza si è vista Panziera abbastanza spenta e l’ultimo posto ai 50 metri (29.67) è stata la conseguenza più ovvia. Nella seconda vasca poi l’azzurra non è riuscita a cambiare marcia e ha dunque terminato in ottava posizione, a 2.98 dalla vincitrice Regan Smith (58.33).

Nella prima semifinale, invece, il miglior crono era stato fatto segnare dall’australiana Kaylee McKeown, brava a chiudere in 58.48. A giocarsi le medaglie domani ci saranno, oltre ovviamente a Smith e McKeown, la statunitense Katharine Berkoff (58.60), la canadese Kyle Masse (59.06), la francese Pauline Mahieu (59.30), la canadese Ingrid Wilm (59.35), la cinese Letian Wan (59.49) e la britannica Medi Eira Harris (59.62).

Foto: LaPresse