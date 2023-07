Nuoto, DELFINO D’ORO! Thomas Ceccon domina i 50 farfalla ed è campione del mondo!

Il mondo ai piedi di Thomas Ceccon. Dopo aver incantato nelle semifinali dei 100 dorso e ottenuto con grande autorevolezza il miglior crono di 52.16, il veneto trenta minuti dopo si è presentato al via della Finale dei 50 farfalla di questi Mondiali 2023 di nuoto in corsia. E’ stato un autentico spettacolo il classe 2001 del Bel Paese e la Marine Messe di Fukuoka (Giappone) non ha potuto fare altro che tributargli un grande applauso.

Detentore del titolo continentale a Roma l’anno scorso, Ceccon aveva un conto in sospeso con questa specialità, visto il podio sfiorato a livello mondiale nel 2022 (soli sette centesimi). In questa circostanza, però, Thomas ha sfatato il tabù per lui e il nuoto azzurro che mai aveva ottenuto medaglie iridate in questo stile in vasca lunga.

Il nostro portacolori l’ha fatto con una progressione impressionante dai 35 metri in poi, dopo che in partenza qualcosa aveva concesso ai suoi rivali, pur scattando molto meglio rispetto alla semifinale. Con una nuotata sempre in presa e uno scivolo unico, l’atleta nostrano ha toccato la piastra con il tempo di 22.68 a precedere il portoghese Diogo de Matos Ribeiro (22.80) e il francese Maxime Grousset (22.82). Un crono che ha permesso a Thomas di ritoccare anche il suo precedente record italiano (22.79), ma questo aspetto va in secondo piano.

Va considerato il fatto che Ceccon abbia conquistato almeno una medaglia iridata in tre stili diversi (dorso, farfalla e stile libero), imitando Stefano Battistelli (stile libero, dorso, misti), e raggiunto quota cinque podi mondiali come Max Rosolino in casa Italia. Vedremo se domani, nell’atto conclusivo dei 100 dorso, saprà aggiornare ulteriormente questo dato.

Foto: LaPresse