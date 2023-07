Nuoto, Marco De Tullio: “Il tempo mi soddisfa, sensazioni migliori rispetto ai 400”

Una buona risposta d’orgoglio per Marco De Tullio nelle semifinali dei 200 stile libero. Dopo la bruciante eliminazione nei 400 l’azzurro ha provato il riscatto nella distanza più breve, disputando una discreta semifinale, non riuscendo però a centrare l’accesso all’ultimo atto.

1’46”05 per il mezzofondista tricolore, a 8 centesimi dall’ottava piazza che sarebbe valsa la finalissima. Decima piazza totale ai Mondiali di Fukuoka che comunque non è assolutamente da buttare via.

Le sue parole: “Le sensazioni erano abbastanza buone rispetto a ieri. È un peccato perché alla fine ho salvato il salvabile, il tempo mi soddisfa, anche se potevo far meno. Sono abbastanza contento del percorso fatto fino ad ora. Mi dà un po’ di fiducia per la staffetta rispetto al 400 di ieri, però vedremo tra qualche giorno”.

