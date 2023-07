Nuoto, Mondiali 2023: Marco De Tullio entra in semifinale nei 200 sl, eliminato Stefano Di Cola

Una prova d’orgoglio. Marco De Tullio cercava questo dopo la brutta prestazione dei 400 stile libero in questi Mondiali 2023 di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). Il pugliese, ombra di se stesso nelle otto vasche, si è riproposto nelle batterie dei 200 stile libero, provando a trasformare la rabbia in benzina ulteriore nel proprio motore.

La determinazione di De Tullio è stata premiata visto che l’azzurro, con il crono di 1:46.69, è riuscito a entrare con il 13° crono nelle semifinali. Heat nelle quali invece non è riuscito a massimizzare la sua prestazione Stefano Di Cola. Una nuotata strappata quella del nostro portacolori, pagata poi nella seconda parte del proprio 200, concluso in 1:47.27 (24°).

Ai piani alti il migliore è stato Luke Hobson: l’americano ha toccato la piastra in 1:45.69 davanti al britannico Matthew Richards (1:45.82) e al rumeno David Popovici (1:45.86), campione del mondo in carica. Bello il confronto nell’ultima batteria tra il britannico e il rumeno, con Richards che ha fatto vedere di essere in grande condizione, dopo la straordinaria frazione lanciata nella 4×100 sl, che però poi non è servita per via della squalifica per cambio irregolare della staffetta del Regno Unito.

Da notare l’eliminazione del lituano Danas Rapsys (1:46.87) e il grosso rischio corso dal coreano Hwang Sun-woo , visto il tempo di 1:46.69, lo stesso di De Tullio.

