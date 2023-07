Nuoto, Mondiali 2023: Lisa Angiolini e Martina Carraro in semifinale nei 100 rana. Rūta Meilutytė impressionante

Cartellino timbrato per Lisa Angiolini e Martina Carraro nei 100 rana donne dei Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone). Le azzurre, impegnate nelle batterie della seconda giornata della rassegna iridata, hanno centrato l’obiettivo della semifinale, ottenendo il sesto e undicesimo crono dell’overall.

Bene Angiolini che ha deciso di approcciare con aggressività fin dal mattino, senza stare troppo a cincischiare. Dopo un passaggio abbastanza controllato ai 50 metri (31.27), la nostra portacolori è venuta fuori bene nella seconda vasca, toccando con il crono di 1:06.20.

Qualche problemino in più per Carraro, probabilmente un po’ troppo rilassata nella prima vasca, nuotata in 31.54. Grazie però a un buon ritorno, la nostra portacolori è stata in grado di recuperare posizioni importanti e di siglare il tempo di 1:06.63.

Batterie nelle quali è stata davvero notevole la prestazione di Ruta Meilutyte. La lituana ha letteralmente aperto le acque con una prima vasca da 29.99 e una prestazione globale da 1:04.67, mettendo in chiaro le sue intenzioni in questa gara. Ha scelto di giocare a carte scoperte Ruta fin da subito. Avranno recepito il messaggio l’irlandese Mona Mc Sharry (1:05.55), la sudafricana Tatjana Schoenmaker (1:05.56) e soprattutto la campionessa americana Lilly King (1:05.93).

Foto: LaPresse