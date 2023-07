Nuoto, Mondiali 2023: Leonardo Deplano in semifinale nei 50 sl, Lorenzo Zazzeri eliminato

Andate in archivio le batterie dei 50 stile libero uomini della sesta giornata dei Mondiali di nuoto in vasca lunga a Fukuoka (Giappone). Due erano gli azzurri sui blocchetti di partenza: Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano. Solo quest’ultimo è riuscito a qualificarsi per le semifinali, mentre per il toscano una prestazione lontana dai propri standard, lui che vanta anche una Finale olimpica in questa specialità.

Zazzeri, argento nella 4×100 sl in questa sede, viene da una stagione molto complicata e solo da gennaio ha ripreso gli allenamenti, con la prima gara cinque mesi fa. I miracoli non si fanno, specie nel nuoto, e di conseguenza il 22.28 (30°) della mattinata giapponese si commenta da sè. Un avvio anche buono per Lorenzo, ma poi la progressione devastante non c’è stata.

Bene invece Deplano, seppur con qualche imperfezione sia al via che nella respirazione, particolari importanti in una specialità come quella dell’unica vasca. Il 21.99 delle batterie, comunque, è stato sufficiente per essere tra i migliori sedici (14°), ma se si vorrà entrare nella Finale di domani sarà necessario scendere e di molto. E’ ragionevole pensare che il classe ’99 del Bel Paese dovrà avvicinare di molto il suo 21.60, nuotato l’anno scorso a Roma agli Europei dove ottenne l’argento alle spalle del britannico Benjamin Proud (21.90 e 7° in queste batterie).

In vetta all’overall troviamo il primatista mondiale stagionale, l’australiano Cameron McEvoy, in 21.35 a precedere l’ungherese Szebasztián Szabó (21.67) e il francese Florent Manaudou (21.72).

