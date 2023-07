Ha del clamoroso quanto accaduto nelle batterie della 4×100 mista maschile dell’ultima giornata dei Mondiali 2023 di nuoto in vasca lunga. L’Italia, oro iridato ed europeo l’anno scorso, è fuori dalla Finale di questa rassegna a Fukuoka (Giappone). Una controprestazione del tutto inaspettata, frutto di tante cose che quest’anno non sono girate per il verso giusto.

In primis, l’asse Thomas Ceccon-Nicolò Martinenghi non ha espresso il meglio che poteva e forse anche doveva: il veneto, condizionato dagli altri impegni di oggi (Finale dei 50 dorso), non ha spinto al meglio e il suo passaggio a 53.67 lo certifica ampiamente; il lombardo, assolutamente irriconoscibile, non è andato oltre il 59.65 lanciato.

In un quadro del genere, non sono arrivate anche prestazioni brillanti di Piero Codia (51.81) e di Manuel Frigo (48.41) e la frittata è stata fatta. Un nono posto nell’overall di 3:33.54 che parla chiaro della brutta prova degli azzurri che quindi staranno a guardare gli altri.

Il miglior tempo è stato ottenuto dagli Stati Uniti in 3:30.51 a precedere la Francia (3:31.61) e l’Australia (3:31.75). Le altre squadre nell’atto conclusivo sono la Cina (3:31.89), la Germania (3:32.11), il Canada (3:32.11), il Giappone (3:32.36) e la Gran Bretagna (3:33.27).

Foto: LaPresse