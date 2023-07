Nuoto, Mondiali 2023: Carraro e Angiolini eliminate nelle semifinali dei 100 rana. Miglior tempo di Meilutyte

Niente da fare per le italiane Martina Carraro e Lisa Angiolini nelle semifinali dei 100 metri rana ai Mondiali 2023 di nuoto. Nella piscina del Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), le due azzurre hanno terminato rispettivamente in ultima posizione (14° crono assoluto) nella prima semifinale e in quinta piazza (11° tempo generale) nella seconda e non sono riuscite a qualificarsi per l’ultimo atto in programma domani alle 14:45. Il miglior tempo è stato quello della lituana Ruta Meilutyte, in grande spolvero con il suo 1:05.09.

Nella prima semifinale Lisa Angiolini non è mai entrata in lotta per le prime posizioni e, dopo aver virato ai 50 metri in quinta piazza con il tempo di 31.22, ha chiuso all’ottavo posto in 1:07.03, in una prova vinta dalla statunitense Lilly King in 1:05.45 davanti all’irlandese Mona Mc Sharry (1:05.96) e alla svedese Sophie Hansson (1:06.19).

Nella seconda semifinale, invece, Martina Carraro ha fatto meglio rispetto alla sua connazionale, ma il suo 1:06.56 (31.37 ai 50 metri) non è bastato per qualificarsi per la finale di domani. Tutto facile in questa seconda prova per la lituana Ruta Meilutyte, che si è imposta in 1:05.09, precedendo di 0.44 la sudafricana Tatjana Schoenmaker (1:05.53) e di 1.09 l’estone Eneli Jefimova (1:06.18).

Da segnalare che, oltre alle prime tre di entrambe le semifinali, hanno strappato il pass per l’ultimo atto anche la svedese Sophie Hansson (1:06.19) e la giapponese Satomi Suzuki (1:06.31).

