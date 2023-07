Nuoto, Ceccon a sorpresa: “Felice, ma non farò più i 50! Nei 100 dorso non ho spinto al massimo”

Thomas Ceccon scrive un’altra pagina di storia di nuoto nei 50 delfino. Non era mai arrivata una medaglia per l’Italia in questa disciplina nei Mondiali di nuoto, e invece l’azzurro è stato praticamente perfetto nella finale di Fukuoka, corsa dopo una mezz’ora dalla semifinale dei 100 dorso chiusa con il miglior tempo di giornata.

“Volevo questa medaglia fortemente – dice ai microfoni ufficiali della Fina – lo scorso anno arrivai al quinto posto. Sono riuscito a bilanciare l’impegno, è stata dura con la gara dei 100 dorso 20 minuti fa, ma oggi ce l’ho fatta, ne sono felicissimo. Come mi preparo per il doppio impegno? Semplicemente do tutto“.

Ceccon viene poi intervistato anche dalla Rai: “Forse desideravo più questa medaglia rispetto a quella dei 100 dorso. Sapevo di poter fare questo tempo in questa gara, forse dovevo sperare che gli altri facessero un pochino peggio. Come lo scorso anno, mi sento in maniera eccellente“. E poi, una chiusura in cui annuncia di voler chiuderla con le gare sulla distanza breve: “Basta 50 adesso. Dovevo vincere una volta, poi basta. Io e i miei allenatori non vediamo questa distanza di buon occhio“.

Thomas ci tiene poi a dare una sua opinione anche sulla gara dei 100 dorso, e fa letteralmente sognare tutti: “Non ho spinto al massimo in semifinale. Ora però rivedrò per bene la gara“. E se il buongiorno si vede dal mattino…

