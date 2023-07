Andata in archivio la quarta giornata di batterie nei Mondiali 2023 di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). Nella Marine Messe Hall A si sono tenute le heat dei 50 dorso donne, dei 100 stile libero uomini, dei 200 misti uomini, dei 200 farfalla donne e della 4×100 mista mixed.

In apertura della mattinata nipponica, Costanza Cocconcelli e Margherita Panziera non sono riuscite a centrare l’accesso alle semifinali: 23° crono (28.51) per la prima azzurra e 25° (28.61) per la seconda. A comandare l’overall troviamo l’americana Regan Smith che cercherà di prendersi la rivincita nei confronti dell’australiana Kaylee McKeown, dopo l’esito di ieri favorevole all’aussie nella Finale dei 100 dorso.

Nei 100 stile libero Alessandro Miressi sarà in semifinale, mentre nulla da fare per Manuel Frigo. Il piemontese, senza brillare particolarmente, ha stampato un tempo da 48.14, faticando con la bracciata nella seconda vasca. Sarà necessario replicare la prestazione della 4×100 sl (47.54) per staccare il biglietto per la Finale visto il livello espresso. Frigo, pur siglando il personale di 0.05 (48.45), non è andato oltre il 20° posto. In vetta troviamo il britannico Matthew Richards (47.59) in grandissima condizione, ricordando l’oro nei 200 sl qui a Fukuoka. A seguire troviamo l’americano Jack Alexy (47.68) e l’australiano Kyle Chalmers (47.71). Sesto tempo, senza illuminare la scena, per l’oro iridato del 2022 David Popovici (47.90), che cercherà di rifarsi dopo la delusione dei 200 stile libero.

Nei 200 misti Alberto Razzetti ha ottenuto la qualificazione per le semifinali con il crono di 1:58.74: il ligure, faticando come al solito nella frazione a dorso, si è tirato un po’ su con la rana e a stile libero. Tuttavia, per essere nella Finale di domani bisognerà migliorare e di molto, dovendo molto probabilmente abbassare il proprio primato nazionale (1:57.13). Il britannico Duncan Scott è stato il riferimento in 1:57.76, mentre i favoriti Carson Foster (1:58.24) e Leon Marchand (1:58.38) hanno anche gestito, ricordando la Finale dei 200 delfino di oggi. 200 farfalla femminili andati in scena con le heat che hanno sorriso alla danese Helena Rosendahl Bach (2:07.57) a precedere l’australiana Elizabeth Dekkers (2:07.71) e la canadese Summer McIntosh (2:07.91). Prova questa priva di azzurre.

Niente Finale per l’Italia nella 4×100 mista mixed. Una prestazione deludente del quartetto nostrano, orfano di Thomas Ceccon e di Nicolò Martinenghi, che avrebbero nuotato nel caso nell’atto conclusivo. Tempi non entusiasmanti di Lorenzo Mora (54.69) e di Federico Poggio (58.87), a dorso e a rana, e difficile per Ilaria Bianchi (58.39) a delfino e Cocconcelli (54.13) a stile libero andare oltre l’11° tempo di 3:46.08. Davanti a tutti gli Stati Uniti in 3:40.47.

