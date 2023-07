Nuoto, Mondiali 2023: Alberto Razzetti centra l’accesso alle semifinali dei 200 misti

Trasformare la rabbia in nuova energia per esprimere il 101%. Alberto Razzetti dovrà farlo nella gara dei 200 misti in questi Mondiali 2023 di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). L’azzurro, molto deluso dal mancato approdo alla Finale dei 200 farfalla di ieri, va a caccia di rivincite, ma non sarà semplice.

La specialità in questione sta esprimendo un livello molto alto e le batterie odierne l’hanno dimostrato. Il miglior crono dell’overall è stato ottenuto dal britannico Duncan Scott (1:57.76) davanti al giapponese Daiya Seto (1:57.80) e all’altro nipponico So Ogata (1:57.88). Hanno gestito il loro sforzo, pensando all’atto conclusivo dei 200 delfino di oggi, l’americano Carson Foster (settimo in 1:58.24) e il francese Leon Marchand (nono in 1:58.38), grande favorito della vigilia.

In questo contesto, Razzetti ha ottenuto il 13° tempo di 1:58.74, faticando come al solito nella seconda frazione a dorso e provando poi a risalire la china a rana e con lo stile libero. Servirà una prestazione di altro spessore per essere tra i migliori otto domani. Probabillmente, sarà necessario avvicinare il suo record italiano di 1:57.13, siglato due anni fa negli Assoluti di Riccione.

