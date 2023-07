Nuoto, Alessandro Miressi: “Al mattino fatico a ingranare, in semifinale devo avvicinare il record italiano”

Passaggio di turno centrato da Alessandro Miressi nelle batterie dei 100 stile libero, nel quarto giorno di gare dei Mondiali 2023 di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). Il piemontese ha ottenuto il nono crono di 48.14, mettendo in mostra una buona prima vasca e una seconda non così entusiasmante, strappando un po’ troppo e non trovando l’acqua come avrebbe voluto. Tuttavia, si va avanti e in semifinale si dovrà cambiare di marcia.

Livello molto alto, infatti, con il britannico Matthew Richards, già oro in questa sede nei 200 stile libero, che ha siglato il best time di 47.59, sciorinando una seconda vasca impressionante. “Mi sentivo bene in acqua, ma nelle batterie del mattino ho sempre difficoltà ad ingranare. Speravo di nuotare un tempo migliore. Alla fine ho saltellato un po’“, ha raccontato ai microfoni della Rai l’azzurro.

Ci si ripresenta quindi in semifinale con l’obiettivo di replicare l’ottima prima frazione della 4×100 sl (47.54), non troppo distante dal suo primato italiano di 47.45: “Con avversari così forti dovrò per forza andare veloce come in staffetta, avvicinare il record italiano, altrimenti rischio di uscire“, ha aggiunto Miressi.

Per la cronaca, niente da fare per l’altro azzurro Manuel Frigo che ha ottenuto il suo personale di 48.45, migliorando di 0.05 il suo limite, ma ciò non è stato sufficiente per rientrare nella top-16.

