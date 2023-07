Nuoto, Mondiali 2023: Margherita Panziera e Costanza Cocconcelli eliminate nelle batterie dei 50 dorso

Ha preso il via la quarta giornata di batterie in questi Mondiali 2023 di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). Sono state le heat dei 50 dorso donne ad aprire le danze e in casa Italia non sono arrivate buone notizie dal momento che Margherita Panziera e Costanza Cocconcelli sono state eliminate, non rientrando nel novero delle migliori sedici che affronteranno nel pomeriggio giapponese le due semifinali.

Per Panziera una prestazione che segue in linea di continuità quella vista nei 100 dorso. Non è in grande condizione la veneta e la prova sull’unica vasca non è mai stata adatta alle sue caratteristiche, essendo lei una duecentista pura. Tutto questo per giustificare un crono da 28.61 (25° tempo dell’overall).

Non bene anche Cocconcelli che quest’anno si è un po’ più focalizzato nello stile libero. La classe 2002 del Bel Paese non ha mai trovato il ritmo di bracciato adeguato e in una gara che non ti dà troppe chance per recuperare c’è stato poco da fare, come testimoniato dal crono di 28.51 (23°).

In vetta all’overall, troviamo l’americana Regan Smith con il tempo di 27.31 a precedere la canadese Kylie Masse (27.48) e l’altra statunitense Katherine Berkoff (27.56). In quarta posizione l’australiana Kaylee McKeown (27.60) e il confronto con Smith sarà tra i temi di questa gara, ricordando il confronto che c’è stato ieri nei 100 dorso e la vittoria dell’aussie.

