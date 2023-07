Missione compiuta per i ragazzi della 4×200 stile libero italiana, impegnati nelle batterie della prova a squadre della sesta giornata dei Mondiali 2023 di nuoto in vasca lunga a Fukuoka (Giappone). I nostri portacolori sono riusciti a qualificarsi per la Finale della serata giapponese, primissimo pomeriggio italiano, con il terzo crono di 7:06.12.

Una buona prova d’insieme in cui soprattutto Filippo Megli (1:45.62) e Stefano Di Cola (1:45.84), in terza e quarta frazione, hanno un po’ fatto la differenza rispetto a chi come Marco De Tullio (1:47.77 in apertura) e Matteo Ciampi (1:46.89, in seconda frazione) ha fatto più fatica. Tuttavia, l’obiettivo era quella di essere tra le migliori otto delle heat e il target è stato centrato.

L’Australia ha ottenuto il miglior crono di 7:04.37, con una prestazione in terza frazione di Taylor da 1:44.56. Un atto conclusivo in cui ci saranno anche le altre favorite, ovvero gli Stati Uniti (2° tempo in 7:06.07) che schiereranno un quartetto rivisto, la Gran Bretagna (4° tempo in 7:06.20), che in mattinata ha un po’ gestito, la Francia (7:06.40), la Corea del Sud (7:06.82), la Germania (7:07.50) e il Brasile (7:07.74). Prima squadra esclusa il Giappone (nono in 7:08.70).

Foto: LaPresse