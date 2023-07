Nuoto, Mollie O’Callaghan strappa il record del mondo dei 200 sl a Federica Pellegrini dopo 14 anni

Cade il record dei 200 stile libero in vasca lunga di Federica Pellegrini. A fare meglio della leggenda italiana ci riesce l’australiana Mollie O’Callaghan con il suo clamoroso 1:52.85 ai Mondiali 2023 di nuoto che si stanno svolgendo a Fukuoka, in Giappone. L’1:52.98 che aveva fatto segnare Pellegrini ai Mondiali di Roma 2009, dove l’italiana vinse l’oro, era il record più longevo tra le donne, visto che durava da ben 14 anni, ed era anche l’ultimo record individuale ancora in piedi dell’era “costumi gommati”.

Pronti, via e la battaglia è subito serrata nella finale mondiale dei 200 stile libero: diverse atlete si fanno vedere nelle prime posizioni, ma a passare con il miglior tempo dopo 50 (26.72) e 100 metri (55.23) è sempre l’australiana Ariarne Titmus.

Nella terza vasca la 19enne Titmus resiste in prima posizione (1:24.00 alla virata dopo 150 metri), mentre dietro restano in scia dell’australiana la sua connazionale Mollie O’Callaghan (1:24.74 dopo tre vasche), la 16enne canadese Summer McIntosh (1:24.77) e la rappresentante di Hong Kong Siobhan Bernadette Haughey (1:24.80).

L’ultima vasca comincia dunque con quattro donne in lotta per podio, e qui si assiste alla grande rimonta di O’Callaghan: l’australiana risale sempre più bracciata dopo bracciata e con un grandissimo finale va a prendersi l’oro con il record del mondo in 1:52.85. Seconda, e dunque argento, Titmus in 1:53.01, mentre chiude terza (bronzo) McIntosh in 1:53.65 (per lei record mondiale juniores). Appena fuori dal podio Haughey, quarta in 1:53.96.

