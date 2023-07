Nuoto, Matteo Restivo: “Non è stato facile aspettare quasi venti giorni senza gareggiare”

C’è sicuramente un po’ di amarezza in casa Italia per la mancata qualificazione alle semifinali nei 200 dorso di Matteo Restivo e Lorenzo Mora, rispettivamente diciassettesimo, dunque primo degli esclusi, e ventitreesimo nella graduatoria finale dei tempi.

Per Restivo questa era l’unica gara della rassegna iridata: “Dovevo rompere il ghiaccio, perchè in questi Mondiali gareggio solo in questa gara e ammetto che aspettare quasi venti giorni in Giappone mi hanno messo alla prova”.

Non è stato facile per il dorsista azzurro aspettare così a lungo la gara odierna: “Le sensazioni in avvicinamento a questa gara andavano via via crescendo e l’altro ieri mi sentivo da dio. Ieri leggermente peggio, mentre oggi questi 200 mi sono costati. Sarebbe stupido dire il contrario”

Eppure Restivo era passato molto bene dopo i cento (56”82), ma è completamente mancato il ritorno nelle ultime due vasche: “Il primo cento è come doveva venire e magari mi venisse sempre così, ma alla fine il tempo è altino. Peccato”.

FOTO: LaPresse