Nuoto, Mondiali 2023: Martina Carraro in semifinale nei 200 rana. Lisa Angiolini rinuncia per un problema fisico

Calato il sipario sulle batterie dei 200 rana donne di questa quinta giornata dei Mondiali 2023 di nuoto in vasca lunga a Fukuoka (Giappone). Sulla carta due le italiane al via, ovvero Martina Carraro e Lisa Angiolini. Tuttavia, a ridosso della prova, è arrivata la notizia della rinuncia di Angiolini per il riacutizzarsi di un problema alla spalla che non le ha permesso di essere sui blocchi di partenza.

Solo Carraro, quindi, in acqua e per lei una prestazione tra tante difficoltà. Non brillantissima la ligure: il suo ritmo di bracciata è stato troppo lento per buona parte della sua gara. Brava, però, a chiudere abbastanza bene la sua heat in 2:26.10 e a centrare l’accesso alla semifinale con il 13° tempo, distante però dal suo 2:23.64 nuotato agli Europei di Roma dell’anno scorso.

La migliore di queste heat mattutine è stata l’olandese Tes Schouten che, mettendo in mostra una nuotata assai efficace, ha chiuso con il crono di 2:22.43 a precedere la sudafricana Tatjana Schoenmaker (2:22.92) e la danese Thea Blomsterberg (2:23.41). In gestione l’americana Lilly King con il crono di 2:23.68, tra le favorite per la vittoria finale.

Foto: LaPresse