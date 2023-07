Nuoto, Mondiali 2023: Matteo Restivo e Lorenzo Mora eliminati nelle batterie dei 200 dorso

200 dorso uomini che non hanno sorriso all’Italia in questa quinta mattinata di Fukuoka (Giappone). Nel day-5 nipponico delle batterie dei Mondiali 2023 di nuoto in vasca lunga, le quattro vasche dello stile con la schiena rivolto all’acqua sono coincise con le eliminazioni di Matteo Restivo e di Lorenzo Mora, non in grado di ottenere un crono utile per rientrare nella top-16 in chiave semifinale.

Restivo avrebbe voluto avvicinare e magari migliorare nel penultimo atto il suo record italiano di 1:56.29, datato 2018, ma l’incedere non è stato sufficiente. Dopo un buon primo 100 nuotato in 56.82, l’azzurro è calato vistosamente e non è andato oltre il crono di 1:58.57. Primo degli esclusi a 11 centesimi dall’ultimo tempo per essere al via di questa prova nel pomeriggio giapponese.

Peggiore la prestazione di Mora, distante anni luce dai suoi migliori riferimenti (1:57.23), visto l‘1:59.99 nuotato nella heat. Un’annata difficile per lui, con problemi fisici nel corso della preparazione e un trasferimento a Ostia per essere al top in vista delle Olimpiadi di Parigi. Oggi, però, il giudizio è insufficiente, visto il 23° posto nell’overall.

Davanti a tutti troviamo l’australiano Bradley Woodward in 1:57.14 a precedere lo svizzero Roman Mityukov (1:57.24) e l’ungherese Hubert Kos (1:57.27). In gestione l’americano Ryan Murphy, oro iridato nei 100 dorso davanti a Thomas Ceccon, visto il tempo di 1:57.37.

Foto: LaPresse