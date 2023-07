Nuoto, Margherita Panziera: “Non ne avevo, ho visto il crono e sono rimasta delusa”

Una amareggiata Margherita Panziera chiude male la sua esperienza nei 200 dorso ai Mondiali di Fukuoka. L’azzurra, più volte campionessa europea, viene eliminata in semifinale con il decimo crono assoluto di 2.10.65.

Un tempo che nemmeno lei sente suo, come affermato ai microfoni dela Rai: “Quando ho visto il tempo ho pensato che fosse impossibile per la fatica che ho fatto in corsia e per come ho gestito la gara”. Parole che lasciano trasparire quanto sia rimasta male per la sua performance.

Panziera che possiamo definire addirittura fuori forma: “Ci ho provato, ma mi sento delusa. Gli allenamenti delle ultime settimane sono stati buoni, ma le sensazioni che si provano non corrispondono sempre a quanto poi accade in gara“.

Margherita chiude poi con una considerazione parecchio amara: “Uno fa tanta fatica durante l’anno, vuole arrivare qui per fare una figura quantomeno mediocre. Invece oggi non ne avevo, per niente“.

