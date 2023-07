Nuoto, Marco De Tullio fuori in semifinale dei 200 sl ai Mondiali per nove centesimi, comanda Popovici

Nulla da fare per Marco De Tullio, che non riuscirà a far parte della finale mondiale dei 200 stile libero. L’azzurro deve accontentarsi del decimo tempo assoluto nelle semifinali di scena alla Marine Messe Hall A di Fukuoka, con il quarto posto nella seconda semifinale che non è stato purtroppo abbastanza, con la qualificazione sfuggita per soli nove centesimi.

Una gara in cui l’azzurro è parso rimanere a guardare nei primi 100 metri, con il romeno David Popovici che ha fatto il diavolo a quattro nelle corsie centrali. Invece, forse punto anche nell’orgoglio, è riuscito a mettere le marce alte nell’ultimo passaggio, chiudendo in 1.46.05, a 13 centesimi dal sudcoreano Hojoon Lee, terzo e qualificato.

Matteo paga però la maggiore velocità complessiva della prima semifinale, dove accedono automaticamente il sudcoreano Sunwoo Hwang (1.45.07), i britannici Tom Dean (1.45.29) e Matthew Richards (1.45.40) e lo statunitense Kieran Smith (1.45.96). L’austriaco Felix Auboeck ed il giapponese Katsuhiro Matsumoto dovranno invece vedersela nello spareggio (1.45.97).

Il miglior tempo di giornata è quello del romeno David Popovici (1.44.70), seguito da Luke Hobson (1.44.87), i due sono gli unici ad andare sotto il muro dell’1.45. Finale domani 25 luglio alle 13.02.

