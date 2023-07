Nuoto, Leonardo Deplano vola in finale nei 50 stile libero ai Mondiali

Missione compiuta per Leonardo Deplano nel penultimo atto dei 50 stile libero ai Mondiali 2023 di nuoto. Nella piscina del Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), l’azzurro classe 1999 chiude la prima semifinale in terza posizione in 21.74 e grazie al sesto tempo assoluto si qualifica per la finale in programma domani alle 13:09.

Ottima prova di Deplano, che parte subito con grande grinta e determinazione e poi rimane nelle prime posizioni fino a chiudere al terzo posto con un buonissimo tempo. Meglio dell’italiano nella prima semifinale fanno soltanto Jack Alexy e Benjamin Proud: lo statunitense conclude la prova in 21.60, mentre il britannico finisce in 21.61.

Nella seconda semifinale chiude primo l’australiano Cameron McEvoy, che fa segnare un ottimo 21.25, miglior tempo assoluto. Poco dietro l’altro australiano Isaac Cooper, secondo in 21.65 (4° crono complessivo), ed il rappresentante delle Isole Cayman Jordan Crooks, terzo in 21.73 (5° tempo totale).

Oltre ai primi tre di entrambe le semifinali, si qualificano poi per l’ultimo atto anche il greco Kristian Gkolomeev (21.85) ed il canadese Josh Liendo (21.88). Appena fuori dai primi otto invece l’ucraino Vladysalv Bukhov, nono in 21.91.

