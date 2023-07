Nuoto, Mondali 2023. Leonardo Deplano: “Sono felice, il tempo è buono”

Grande prova di Leonardo Deplano nel penultimo atto dei 50 stile libero ai Mondiali 2023 di nuoto che si stanno svolgendo a Fukuoka, in Giappone. L’azzurro classe 1999 termina la prima semifinale al terzo posto in 21.74, tempo che vale il sesto posto assoluto e dunque la qualificazione in finale.

Ottima prova di Deplano, che si mette in mostra fin da subito e poi rimane nelle prime posizioni fino a chiudere in terza piazza con un buonissimo tempo. Meglio dell’italiano nella prima semifinale fanno soltanto Jack Alexy e Benjamin Proud, rispettivamente primo e secondo con 21.60 (secondo tempo assoluto) e 21.61 (terzo tempo complessivo).

Subito dopo la sua prova Deplano è intervenuto davanti ai microfoni di Rai 2 per commentare quanto fatto in vasca: “Sono felice, il tempo è buono e la terza posizione nella prima semifinale è importante”. Da segnalare che il miglior tempo delle semifinali è stato il 21.25 dell’australiano Cameron McEvoy. L’appuntamento con l’ultimo atto è fissato per domani alle 13:43.

Foto: LaPresse