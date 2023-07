Nuoto, Leonardo Deplano: “È andata male, ho sprecato un’occasione”

Poteva andare decisamente meglio la finale di Leonardo Deplano nei 50 stile libero ai Mondiali 2023 di nuoto. Nella piscina del Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), l’azzurro classe 1999 è stato lento in partenza, con uno stacco dal blocco in ritardo e un tuffo non perfetto, e ciò ha compromesso la sua gara che è poi terminata con un ottavo e ultimo posto con il tempo di 21.92.

“Purtroppo è una gara che non è entrata – ha dichiarato Deplano dopo la sua prova davanti ai microfoni di Rai 2 -. Mi dispiace perché comunque il podio era vicino al mio personale, giusto qualche centesimo meno. È stata un’occasione sprecata, potenzialmente potevo anche andare sopra al mio personal best, ma purtroppo è stata una gara che è venuta male”.

Il nativo di Firenze ha poi proseguito dicendo: “Prima di partire c’era un po’ di tensione, ma ero concentrato. Le sensazioni erano buone durante il riscaldamento, però poi in gara non sono riuscito a fare bene”.

Foto: LaPresse