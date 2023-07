Nuoto, Leonardo Deplano ottavo nei 50 sl ai Mondiali, domina McEvoy

Niente medaglia per Leonardo De Plano nei 50 stile libero ai Mondiali di nuoto di scena a Fukuoka. L’azzurro è difatti ottavo e ultimo in 21.92 nella gara che vede la definitiva consacrazione dell’australiano Cameron McEvoy.

Era arrivato con lo sguardo giusto il ventiquattrenne toscano, senza troppe ansie e patemi. Quelli toccano a McEvoy, alla ricerca di un oro che gli permetterebbe il definitivo salto in avanti, o a Ben Proud, campione del mondo in carica che vede il suo trono vacillare.

Leonardo però si ‘tira fuori’ dalla corsa già in partenza. Il suo stacco dai blocchi è il più lento di tutti, 0.71 per lui, e rimane costantemente indietro. Non bastano degli ottimi ultimi 20 metri a farlo schiodare dall’ultima posizione.

Alla fine arriva il successo di McEvoy, spaziale in 21.06 rifilando almeno mezzo secondo a tutti, un’enormità in una sola vasca. L’americano Jack Alexy si togli la soddisfazione di strappare la seconda piazza a Proud per un solo centesimo (21.57), mentre Deplano alla fine è ultimo, con un tempo di quasi due decimi più lento rispetto alle semifinali. Sintomo di come si poteva fare meglio, e lo sa anche lui.

Foto: Swim4magazine