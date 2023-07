Noto, Sarah Sjostrom firma il record del mondo dei 50 sl 20 minuti dopo aver fatto i 50 delfino!

Una pagina di storia, l’ennesima, per Sarah Sjostrom. Poteva essere già appagata per il successo nei 50 farfalla che aveva ottenuto in apertura della penultima giornata di finali ai Mondiali di Fukuoka, quinto successo iridato consecutivo nella disciplina, ma nel giro di 20 minuti decide di aggiornare un record mondiale che deteneva da sei anni nei 50 stile libero.

Poiché, nella seconda semifinale, la svedese parte da corsia 4 e va davvero come un treno. Rimane sempre avanti di una, due incollature rispetto alle avversarie, ma al momento in cui tocca la piastra rimangono tutte esterrefatte.

23”61 il suo tempo, di sei centesimi più basso rispetto a quanto aveva fatto registrare sei anni fa, sempre ai Mondiali, quella volta a Budapest. Tutte le avversarie sono a bocca aperta, inconsapevoli di aver fatto parte di una pagina di storia in quella che doveva essere una ‘banale’ semifinale iridata.

Soprattutto, Sarah Sjostrom ottiene questo traguardo, come detto, a pochi minuti dall’oro vinto nei 50 farfalla pochi minuti prima. Ma quando si è campioni, la stanchezza non si avverte, non si sente. Fino ad andare oltre i propri limiti.

