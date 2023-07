Scattano in quel di Fukuoka i Mondiali anche per il nuoto in corsia. Per la gara più veloce, i 50 stile libero al maschile, il Bel Paese punta sul campione italiano Leonardo Deplano. L’azzurro è stato intervistato da Enrico Spada ed Aglaia Pezzato all’interno della trasmissione Swim2U, sul canale YouTube di OA Sport.

Sulla sua disciplina: “Tanti atleti puntano a fare i 50, perché ha meno tempi anche di allenamento. Dunque meno stressante rispetto alle gare più lunghe”.

Gli avversari ai Mondiali: “A sorpresa è venuto fuori McEvoy, che è tornato ad altissimi livelli. Ho visto che Andrew non è stato convocato, sono molto triste non vederlo. C’è Manaudou, anche lui inaspettato, che è andato forte sui 100. Ovviamente Ben Proud che in diversi anni è stato il protagonista”.

L’anno scorso molto particolare: “Ero qualificato ai Mondiali, ma non sono potuto andare per un tampone positivo. Sono andato molto forte agli Europei ma era inaspettato, fino a due giorni prima della gara non riuscivo a ritrovare la forma”.

Come arriva ai Mondiali e le aspettative: “Sono molto rilassato, cerco di non pensarci, quando sarò lì sarò in modalità gara. Un Mondiale particolare con molte assenze, anche la nostra Nazionale è leggermente inferiore all’anno scorso. Ma è normale visti i tantissimi eventi che ci sono stati”.

E ancora, sul gruppo azzurro soprattutto in chiave 4x100sl: “Sono fiducioso nella staffetta, c’è da vedere gli altri membri. Zazzeri viene da sei mesi fermo in estate, gli atleti sono molto forti però non hanno avuta una buona preparazione. In ogni caso è un punto interrogativo, sarà una sorpresa”.

Occhi che vanno al prossimo anno: “Le Olimpiadi sul lungo periodo sono il vero obiettivo. Con questo calendario è difficile gestire la situazione. È l’apice da raggiungere”.

L’INTERVISTA COMPLETA A LEONARDO DEPLANO

Foto: Lapresse