Nemmeno la 4×200 stile libero permette all’Italia di festeggiare. Marco De Tullio, Filippo Megli, Matteo Ciampi e Stefano Di Cola chiudono al quinto posto l’ultima finale di questo terzultimo giorno di Mondiali a Fukuoka, con il tempo di 7.03.85, ad oltre un secondo anche da un posto sul podio.

Per gli azzurri si decide tutto nella prima frazione. De Tullio non riesce assolutamente a mettere le marce alte, sembra ingolfatissimo e difatti chiude con l’ultimo tempo nei primi 200 metri, costringendo Megli a dover fare i miracoli. E quasi ci riesce, con un tempo davvero di rilievo in 1.44.94, permettendo agli azzurri di essere settimi a metà gara.

Tocca dunque a Ciampi, che prova a tenere viva la speranza, ma davanti la Gran Bretagna vola, seguita da Stati Uniti ed Australia. La gara dell’Italia si riduce dunque ad una lotta per la medaglia di legno, grazie ad un cambio perfetto di Stefano Di Cola (0.03), ma alla fine Leon Marchand confina gli azzurri al quinto posto finale.

Successo dunque per i britannici, con Duncan Scott, Matthew Richards, James Guy e Tom Dean in 6.59.08, davanti agli Stati Uniti (Luke Hobson, Carson Foster, Jake Mitchell e Kiran Smith) che per poco non infrangono il muro dei sette minuti (7.00.02), poi Australia terza in 7.02.13. L’Italia aveva bisogno di una gara perfetta per le medaglie: non è mancato lo spirito, ma la perfezione non c’è stata.

