Nuoto: Italia, devi reagire! Tutte le carte da medaglia giorno per giorno fino a domenica 30 luglio

Si sperava di aggiornare quest’oggi il computo del nuoto azzurro in questi Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone). Il Bel Paese, dopo i primi tre giorni di gara, ha totalizzato 1 oro e 4 argenti e oggi in vasca c’erano delle carte importanti, rappresentante da Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero e da Nicolò Martinenghi nei 50 rana.

Purtroppo i podi non sono arrivati e per di più ci sono state le mancate qualificazioni alle finali di Alessandro Miressi nei 100 stile libero e di Alberto Razzetti nei 200 misti. Tradotto: una giornata da dimenticare. Nei fatti, domani, l’Italia non avrà atleti in Finale, non potendosi giocare le proprie carte per conquistare metalli. Lo stesso discorso, salvo miracoli inattesi, dovrebbe riverberarsi anche venerdì 28 luglio.

QUALI SONO LE CARTE DA MEDAGLIA PER L’ITALIA?

Ci si giocherà tutto nelle ultime due giornate. Si spera che Simona Quadarella, galvanizzata dall’argento nei 1500 stile libero, sappia esaltarsi negli 800 sl, anche se la prova si è di molto velocizzata nell’ultimo anno e alcune interpreti dei 400 sl, oltre a Katie Ledecky, fanno paura. Vero è che la romana sale sul podio in questa specialità dai Mondiali di Gwangju 2019 dove fu argento, considerando il bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo e sempre il terzo posto l’anno scorso a Budapest, ma era una Quadarella di tenore decisamente più basso di quella vista nella rassegna iridata corrente.

Punti interrogativi ve ne sono sulla 4×100 stile libero mixed, se Alessandro Miressi e Thomas Ceccon decidessero di dare un contributo consistente e sui 1500 stile libero per la condizione di Gregorio Paltrinieri, senza forze oggi negli 800 sl. Ecco che il tutto potrebbe giocarsi sui 50 dorso uomini di Ceccon, apparso decisamente in feeling con l’unica vasca in questa sede (oro 50 delfino), sui 50 rana donne di Benedetta Pilato (argento l’anno scorso a Budapest) e sulla 4×100 mista uomini, oro mondiale 2022.

Riepilogando schematicamente:

LE POSSIBILI MEDAGLIE DELL’ITALIA GIORNO PER GIORNO

Sabato 29 luglio

800 stile libero donne (Simona Quadarella)

staffetta 4×100 stile libero mixed? (Italia)

Domenica 30 luglio

50 dorso uomini (Thomas Ceccon)

50 rana donne (Benedetta Pilato)

1500 stile libero uomini? (Gregorio Paltrinieri)

staffetta 4×100 mista uomini (Italia)

Foto: LaPresse