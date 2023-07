Nuoto, il palmares leggendario di Gregorio Paltrinieri. Già 6 ori ai Mondiali

Nel cuore della notte italiana è arrivato il primo oro dell’Italia ai Mondiali 2023 degli sport acquatici, in corso a Fukuoka, in Giappone: nella staffetta 4×1500 del nuoto di fondo gli azzurri hanno vinto davanti ad Ungheria ed Australia e per Gregorio Paltrinieri è arrivato il sesto titolo iridato in carriera.

Il primo oro era arrivato nel 2015 a Kazan, in Russia, nei 1500 con il crono di 14’39″67, sulla stessa distanza il bis era giunto a Budapest, in Ungheria, nel 2017, con il tempo di 14’35″85, mentre l’azzurro aveva vinto sugli 800 a Gwangju, in Corea del Sud, nel 2019 con il crono di 7’39″27.

L’edizione 2022, nuovamente ospitata a Budapest, in Ungheria, aveva visto la doppietta di Paltrinieri, vincente sia in corsia, nei 1500, in 14’32″80, sia nelle acque libere, nella 10 km, in 1h 50’56″80. Questa notte il sesto oro a Fukuoka 2023, ancora nel fondo, con la staffetta 4×1500 in 1h10’31″2.

GLI ORI IRIDATI DI GREGORIO PALTRINIERI

2015 Kazan 1500 m sl in 14’39″67

2017 Budapest 1500 m sl in 14’35″85

2019 Gwangju 800 m sl in 7’39″27

2022 Budapest 1500 m sl in 14’32″80, 10 km in 1h 50’56″80

2023 Fukuoka Staffetta 4×1500 metri in 1h10’31″2

IL PALMARES DI GREGORIO PALTRINIERI

Manifestazione Oro Argento Bronzo Totale Giochi olimpici 1 1 1 3 Mondiali 6 5 4 15 Mondiali in vasca corta 3 3 0 6 Europei 11 5 1 17 Europei in vasca corta 4 2 0 6 Giochi del Mediterraneo 2 0 0 2 Universiadi 3 0 0 3 Mondiali giovanili 0 1 1 2 Europei giovanili 1 0 1 2 Campionati italiani 31 5 8 44 Totale 62 22 16 100

Foto: LaPresse