Calato il sipario sulla terza giornata di gare degli Europei juniores di nuoto a Belgrado (Serbia). Nella piscina del centro sportivo ‘Milan Gale Muškatirović’, l’Italia ha messo in mostra una certa vivacità e riscontri sono stati considerevoli.

FINALI

La perla è stata firmata da Sara Curtis. L’azzurrina ha vinto i 50 stile libero in 25.14 e ha eguagliato il proprio primato personale (record italiano di categoria). Una nuotata molto potente e a braccio teso di Curtis davanti alla tedesca Nina Sandrine Jazy (25.38), vincitrice del titolo continentale giovanile l’anno passato, e alla britannica Skye Carter (25.41).

Nell’atto conclusivo dei 200 misti uomini, Christian Mantegazza ha ottenuto l’argento in 2:01.10, preceduto dal ceco Miroslav Knedla (2:00.26), mentre il bronzo è stato vinto dal britannico Matthew Ward (2:01.17). In quinta posizione ha terminato Jacopo Barbotti (2:03.37). Quarto posto per Paola Borrelli nei 100 delfino donne. L’azzurrina ha lottato fino alla fine per il bronzo, dovendosi però accontentare del piazzamento in 59.63. La vittoria è andata alla forte bosniaca Lana Pudar che ha siglato il nuovo record dei campionati di 56.95 davanti alla danese Martine Damborg (58.35) e alla svedese Emmy Hallkvist (59.50).

A chiusura di questa giornata è arrivata la terza medaglia per l’Italia, ovvero l’argento della 4×200 sl femminile. Matilde Biagiotti (2:00.63), Emma Vittoria Giannelli (2:01.42), Giulia Zambelli (2:01.90) e Giulia Vetrano (1:59.27) sono giunte seconde in 8:03.22, precedute dall’Ungheria (8:00.25). La Francia ha ottenuto il bronzo in 8:05.62. Da segnalare nell’atto conclusivo dei 1500 stile libero uomini, senza italiani, il crono sotto i 15″ del turco Kuzey Tuncelli (14:58.89, record dei campionati). Parliamo di un ragazzo classe 2007, da osservare con attenzione in futuro.

SEMIFINALI

Nei 200 dorso donne niente da fare per Helena Musetti che in 2:15.15 si è classifica 13ma e non sarà parte della Finale. Bene invece Lorenzo Ballarati e Davide Passafaro che hanno ottenuto il primo (22.65) e il terzo tempo (22.84) di ingresso nell’atto conclusivo dei 50 sl. Mancato l’accesso alla Finale dei 200 rana donne da Lucrezia Mancini (2:29.54 nona) e da Lucia Principi (2:30.51 12ma) nella graduatoria comandata dalla belga Grace Palmer (2:25.53).

Missione compiuta per Christian Bacico e Daniele Del Signore, rispettivamente quinto (1:59.28) e sesto (1:59.74) nell’overall dei 200 dorso, guidato dall’ucraino Oleksandr Zheltyakov (1:56.49). Nei 100 farfalla uomini Daniele Mormoni è approdato in Finale con il quarto tempo di 53.66, con il danese Casper Puggaard (52.70) a svettare. Andrea Camozzi, oro nei 200 delfino in questa sede, è stato il primo degli esclusi in 54.34.

Foto: LiveMedia/Fabio Patamia