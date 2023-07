Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza argento e bronzo d’orgoglio nella 5 km a Fukuoka. Oro a Wellbrock

D’orgoglio e classe. L’essere campioni non significa solo vincere sempre, ma anche accettare il momento e reagire perché il sacro fuoco è sempre accesso. L’hanno fatto Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, i fratelli del nuoto di fondo nostrano, che sono andati a prendersi l’argento e il bronzo nella 5 km dei Mondiali 2023 a Fukuoka (Giappone).

Nello d’acqua (torbida e calda) del Seaside Momochi Beach Park, i due azzurri sono stati in grado di assorbire la delusione del quarto e quinto posto della 10 km e di trovare dentro di loro le risorse per risollevarsi. Certo, la Germania continua nel suo percorso netto e, dopo la doppietta di Leonie Beck (5-10 km), anche Florian Wellbrock ha fatto lo stesso, dando conferma di godere di una condizione stellare, impostando una gara di testa dal primo all’ultimo metro e toccando il tabellone in 53:58.00.

I nostri portacolori, però, sono stati lì e hanno lottato. Greg, come ormai ha abituato, ha saputo trasformare l’amarezza di una gara andata male in motivazione per dare il 101%. Non è al top il carpigiano per una preparazione con tante pause per malanni vari, ma oggi nelle acque libere nipponiche la voglia di lottare è stata tale che Wellbrock ha dovuto impegnarsi al 100% per prevalere, con un Paltrinieri sempre agganciato ai suoi piedi. All’arrivo Gregorio ha toccato a 4.50, mentre Acerenza a 6.20 dal teutonico. Un risultato che può fa ben sperare in vista del Team Event di giovedì 20 luglio (ore 01.00 italiane), considerando che il menzionato Wellbrock non ci sarà, salvo ripensamenti.

Niente da fare per gli altri, affossati fin dalle prime battute dal ritmo pazzesco impresso dal teutonico e dai due italiani. In quarta posizione, a 59.20, ha terminato il bronzo della 10 km, Oliver Klemet, mentre in quinta l’ungherese David Betlehem a 1:00.60, solo settimo l’altro magiaro Kristóf Rasovszky a 1:25.90, argento mondiale nella 10 km.

Per Wellbrock è arrivato il secondo titolo consecutivo nella 5 km, dopo il sigillo a Budapest dell’anno scorso. Un segno evidente della classe di questo atleta, pronto a lasciare il segno anche in vasca, considerando il miglior crono al mondo del 2023 nei 1500 stile libero (14:34.89).

