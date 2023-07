Nuoto di fondo, Domenico Acerenza: “Io e Paltrinieri siamo due guerrieri, vi svelo un modo per motivare Gregorio…”

Dopo le delusioni, i sorrisi. Due medaglie sono arrivate dal nuoto di fondo in questi Mondiali 2023 degli sport acquatici a Fukuoka (Giappone). E’ stata la 5 km maschile a regalare un argento e un bronzo grazie alle prestazioni di Gregorio Paltrinieri e di Domenico Acerenza, bravi a trasformare l’amarezza della 10 km in ulteriori motivazioni per far bene quest’oggi, nelle acque libere nipponiche.

Solo il fenomenale tedesco Florian Wellbrock, in condizioni straordinarie in questa rassegna iridata, ha saputo battere gli italiani, andando a bissare l’oro della 10 km. “Sappiamo che siamo due guerrieri, oggi volevamo dare tutto c’abbiamo anche provato fino alla fine. Ho provato a tallonare Wellbrock ma non ce l’ho fatta. Sono contento di aver preso una medaglia a questo mondiale. Io, a differenza di Greg, sono stato continuo negli allenamenti“, ha raccontato Acerenza ai microfoni della Rai.

Il lucano che poi è tornato sul quarto posto della specialità olimpica, lasciandosi andare anche a una battuta: “Nella prova olimpica mi è mancata un po’ di lucidità che oggi invece avevo. Mi sentivo veramente bene e la prossima volta per stimolare Greg lo batterò in prova così si infuria e ritorna subito super competitivo per il bene dell’Italia (sorride)“.

Un risultato che rinfranca e rilancia le quotazioni del Bel Paese in vista del Team Event di giovedì 20 luglio.

