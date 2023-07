Nuoto, Chad le Clos rinuncia ai Mondiali 2023 di Fukuoka

Si allunga l’elenco degli atleti di spicco che non prenderanno parte ai Mondiali di nuoto a Fukuoka (Giappone), dal 23 al 30 luglio. Rimanendo nella specialità della farfalla, nota l’importante defezione del fuoriclasse e primatista del mondo dei 200 metri, Kristof Milak, si deve prendere atto di un’altra assenza rilevante. Il riferimento è al sudafricano Chad le Clos, oro olimpico nella distanza citata a Londra 2012, capace di salire sul podio a Cinque Cerchi in quattro circostanze (1-3-0), senza dimenticare le sette medaglie iridate (4-1-2).

Ebbene, la scelta di non partecipare di le Clos è stata motivata da uno stato di forma non eccellente, per via di qualche problema di salute che ne ha ostacolato il giusto avvicinamento alla competizione in Giappone.

Di conseguenza la selezione sudafricana dovrà fare i conti con questa rinuncia, oltre ai forfait di Pieter Coetzé e di Matthew Sates. Di conseguenza il gruppo di atleti si è ridotto a 11 unità, con le raniste Tatjana Schoenmaker e Lara van Niekerk che cercheranno di dare un contributo importante.

“Vorrei poter svolgere un periodo di nove mesi senza infortuni e senza malattie, vedreste un atleta di altro livello. Nuoterò i miei miglior tempi l’anno prossimo. Inizierò ad allenarmi il primo di agosto quando finiranno i Mondiali. Avrò quindi iniziato il mio allenamento per le Olimpiadi, due, tre settimane prima di tutti gli altri. Penso che entro la fine dell’anno sarò vicino ai 50 secondi nei 100 farfalla e vicino ai 47 nei 100 metri stile libero, cioè 51 basso e 48 basso. In tal caso sarei esattamente dove dovrei essere sei mesi prima delle Olimpiadi“, il messaggio di le Clos, che quindi ha voluto dare appuntamento a tutti al 2024.

