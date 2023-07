Nuoto, Margherita Panziera: “Sono molto più fuori forma di quello che pensavo”

Deludente performance in semifinale nei 100 dorso al femminile dei Mondiali per Margherita Panziera. L’azzurra ha chiuso in ottava piazza la sua semifinale con il tempo di 1’01″31, lontanissima dall’accesso all’ultimo atto.

Le sue parole nel dopo gara: “Onestamente non pensavo di fare un secondo di più di stamattina, anche se mi manca l’allenamento. Al massimo pensavo di fare lo stesso tempo. Sono molto più fuori forma di quello che pensavo, perché non riuscire a reggere due gare da cento in una giornata…”.

E ancora: “Probabilmente ho nuotato male, perché il passaggio è stato anche alto. Do sempre il massimo, sono otto anni che sono nel giro della Nazionale. So fare le gare, non è un problema di ansia o gestione. Questo avevo e basta. Avrò il 50 per divertirmi, poi il 200, però vedendo il 100 com’è andata…”.

Foto: Lapresse