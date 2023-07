Triathlon, Mondiali J/U23 Amburgo 2023: l’Italia è medaglia d’argento nella staffetta mista!

Alessio Crociani, Myral Greco, Nicolò Strada e Costanza Arpinelli conquistano la medaglia d’argento nella staffetta mista dei Mondiali J/U23 2023 di triathlon in corso ad Amburgo, in Germania: il quartetto azzurro completa la gara in 1:25’10”, venendo preceduto soltanto dalla Germania, oro in 1:25’01”, con 9″ di margine sull’Italia.

Completa il podio la Nuova Zelanda, terza in 1:25’45”, a 44″ dai teutonici. Oltre il minuto di ritardo tutte le altre Nazionali, a partire dalla Francia, quarta in 1:26’12”, a 1’11”, e dall’Ungheria, quinta in 1:26’23”, a 1’22”, mentre si sale oltre i due minuti di distacco con la Gran Bretagna, sesta in 1:27’26”, a 2’25”.

Settima posizione per gli Stati Uniti, che bruciano in volata l’Australia, ottava, con le due formazioni che fanno segnare il medesimo crono in 1:27’52”, a 2’51” dalla vetta, mentre si va oltre i tre minuti di ritardo con il nono posto dei Paesi Bassi in 1:28’07”, a 3’06”, infine è decima la Spagna in 1:28’16”, a 3’15”.

ORDINE D’ARRIVO STAFFETTA MISTA J/U23

1 Germania #4 GER 01:25:01

2 Italia #9 ITA 01:25:10 +00:00:09

3 Nuova Zelanda #5 NZL 01:25:45 +00:00:44

4 Francia #3 FRA 01:26:12 +00:01:11

5 Ungheria #14 HUN 01:26:23 +00:01:22

6 Gran Bretagna #8 GBR 01:27:26 +00:02:25

7 Stati Uniti #1 USA 01:27:52 +00:02:51

8 Australia #7 AUS 01:27:52 +00:02:51

9 Paesi Bassi #16 NED 01:28:07 +00:03:06

10 Spagna #12 ESP 01:28:16 +00:03:15

11 Svizzera #6 SUI 01:28:33 +00:03:32

12 Canada #2 CAN 01:28:43 +00:03:42

13 Belgio #11 BEL 01:30:17 +00:05:16

15 Cina #18 CHN 01:30:38 +00:05:37

16 Danimarca #10 DEN 01:30:59 +00:05:58

17 Irlanda #19 IRL 01:31:15 +00:06:14

LAP Repubblica Ceca #15 CZE doppiata

LAP Giappone #20 JPN doppiato

DSQ Hong Kong China #17 HKG squalificato

Foto: LaPresse