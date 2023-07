Nuoto artistico, SEMPRE PIÙ IN ALTO! Italia d’argento ai Mondiali nel tecnico a squadre!

Ai Mondiali 2023 di nuoto artistico in corso a Fukuoka, in Giappone, l’Italia di Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Enrica Piccoli, Francesca Zunino, Isotta Sportelli, Sofia Mastroianni, Lucrezia Ruggiero e Giulia Vernice centra una splendida medaglia d’argento nella finale del tecnico a squadre, compiendo un ulteriore passo in avanti rispetto al terzo posto dei preliminari.

Le azzurre, con il loro esercizio a tema “The Fire”, su musica “No twerk” degli Apashe & Panther, e con coreografia di Vlada Chigireva, riesce ad eseguire gli elementi previsti senza alcun base mark, confermando la difficoltà totale dell’esercizio prevista di 38.20, a differenza di quanto accaduto nei preliminari, dove avevano ottenuto solo 31.45, passando così da 96.65 a 99.25 nell’impressione artistica (di cui 47.25 per musica e coreografia, 26.25 per la performance e 25.75 per le transizioni), e salendo da 154.8879 a 175.2655 nell’esecuzione degli otto elementi (cinque obbligatori, due ibridi e l’acrobatico iniziale), facendo volare il punteggio finale da 251.5379 a 274.5155.

Il fuoco narrato dalle routine porta alla medaglia d’argento: l’unica squadra capace di battere le azzurre è la Spagna, che totalizza 281.6893, rifilando all’Italia un distacco di 7.1738. Bronzo per gli Stati Uniti, terzi a quota 273.7396. Gli USA finiscono alle spalle della compagine del Bel Paese per poco meno di otto decimi, per la precisione 0.7759.

FINALE TECNICO A SQUADRE

1 Spagna 38.8500 104.0000 177.6893 281.6893

2 Italia 38.2000 99.2500 175.2655 274.5155 (-7.1738)

3 USA 39.1500 98.8000 174.9396 273.7396 (-7.9497)

4 Giappone 29.9500 106.8500 153.2555 260.1055 (-21.5838)

5 Grecia 36.1000 97.1000 162.3729 259.4729 (-22.2164)

6 Messico 35.1500 97.4000 159.7380 257.1380 (-24.5513)

7 Cina 25.8000 109.4500 144.0058 253.4558 (-28.2335)

8 Israele 33.1000 95.4500 152.9617 248.4117 (-33.2776)

9 Francia 30.4500 99.7000 148.4573 248.1573 (-33.5320)

10 Egitto28.1000 88.1000 126.0084 214.1084 (-67.5809)

11 Ucraina 17.1500 101.6500 101.0901 202.7401 (-78.9492)

12 Australia 24.5000 85.4500 110.9587 196.4087 (-85.2806)

PRELIMINARI TECNICO A SQUADRE

1 Cina 40.20 195.6492 108.7500 304.3992 (Q)

2 Grecia 36.10 164.8013 96.9000 261.7013(Q)

3 Italia 31.45 154.8879 96.6500 251.5379 (Q)

4 USA 31.40 150.6274 98.1000 248.7274 (Q)

5 Israele 33.10 151.6883 95.4500 247.1383 (Q)

6 Spagna 29.40 141.7484 105.0000 246.7484 (Q)

7 Giappone 22.90 129.5972 105.7000 235.2972 (Q)

8 Ucraina 24.15 128.0500 101.9500 230.0000 (Q)

9 Messico 27.00 123.0825 96.4500 219.5325 (Q)

10 Francia 17.15 107.9943 100.6500 208.6443 (Q)

11 Australia 24.50 115.7201 85.0500 200.7701 (Q)

12 Egitto 21.05 107.1551 88.1000 195.2551 (Q)

Foto: LaPresse