Giovanni Malagò: “Sui telecronisti dei tuffi? Sacrosanta la presa di posizione della RAI”

Giovanni Malagò, il presidente del CONI, il numero uno dello sport italiano, dice la sua sul caso dei telecronisti RAI (Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi, ndr), relativamente ai commenti sulle gare dei Mondiali di tuffi, in corso di svolgimento a Fukuoka, che in queste ore sta facendo discutere, e non poco.

Intervenuto alla conferenza stampa, in quel di Palazzo Reale, di presentazione degli Europei di salto a ostacoli – equitazione – che si terranno a Milano, dal 30 agosto al 3 settembre prossimi, Malagò si è così espresso.

“Mi sembra onestamente che sia sacrosanta la presa di posizione da parte della dirigenza dell’azienda. Poi tutte queste frasi sono state dette in un fuorionda, diciamo che sono stati superficiali e sfortunati”.

“Io personalmente – aggiunge – non ho un ruolo per cui devo intervenire in queste situazioni: purtroppo sono stati ascoltati, quindi non è certo buona pubblicità. Detto questo nella vita tutti abbiamo sbagliato, anche se è giusto che questo provvedimento sia stato preso”.

