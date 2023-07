LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: l’Italia si prende un meraviglioso argento! Oro alla Spagna, bronzo agli Stati Uniti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.53 Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento con OA Sport!

13.50 L’Italia di Francesca Zunino, Giulia Vernice, Sofia Mastroianni, Isotta Sportelli, Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero, Marta Iacoacci e Enrica Piccoli (capitana) riscatta nella maniera migliore quindi l’ultimo posto di ieri nella gara a squadre acrobatica andando a prendersi un super argento nella gara del tecnico a squadre, alle spalle della Spagna, e davanti agli Stati Uniti. Il nuoto artistico italiano porta quindi una seconda medaglia alla spedizione tricolore a Fukuoka, dopo l’altro argento di Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, nel doppio tecnico.

13.48 LA CLASSIFICA FINALE DEL TECNICO A SQUADRE AI MONDIALI DI FUKUOKA 2023

1. Spagna – 281.6893 (Oro)

2. Italia – 274.5155 (Argento)

3. Stati Uniti – 273.7396 (Bronzo)

4. Giappone – 260.1055

5. Grecia – 259.4729

6. Messico – 257.1380

7. Cina – 253.4558

8. Israele – 248.4117

9. Francia – 248.1573

10. Egitto – 214.1084

11. Ucraina – 202.7401

12. Australia – 196.4087

13.46 Esercizio finito per le americane che mettono insieme 273.7396 andando vicinissime alle azzurre. Alla fine le statunitensi sono terze prendendosi il bronzo e scalzando dal podio il Giappone.

13.43 Le statunitensi devono provare a compiere l’impresa per sistemarsi sul podio.

Enrica Piccoli dichiara a Rai Sport: “Al di la del risultato siamo contente di non aver preso penalità. E’ la prima volta per noi: la medaglia c’è, siamo contentissime. Abbiamo fatto delle modifiche recenti nella nostra routine e quindi non siamo ancora al massimo. Ora capiremo di che colore sarà la nostra medaglia”.

13.42 Sulle note di Michael Jackson sono in vasca gli Stati Uniti.

13.40 LO SCORE DELL’ITALIA E’ DI 274.5155! Le azzurre – nessun basemark – sono seconde: MEDAGLIA SICURA!

13.39 Ora si attende il giudizio…

13.38 Un po’ di stanchezza nel finale, ma l’esercizio è stato molto molto solido.

13.37 Bene anche la fase di lavoro con le gambe e gli avvitamenti.

13.36 Tratteniamo il fiato, per ora tutti gli elementi stanno andando nella giusta direzione…

13.35 Tema “The fire”, musica No twerk apashe & panther, coroegrafia di Vlada Chigireva.

13.35 ORA TOCCA ALL’ITALIA! Francesca Zunino, Giulia Vernice, Sofia Mastroianni, Isotta Sportelli, Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero, Marta Iacoacci e Enrica Piccoli: sono in acqua.

13.33 La Spagna ottiene un punteggio di 281.6893: le iberiche vanno in testa!

13.31 Nella routine spagnola per ora sembra funzionare tutto al dettaglio, forse manca un po’ di sincronia negli elementi portati a termine con le gambe.

13.30 Le iberiche si esibiscono sulle note di un flamenco rivisitato.

13.29 Ora tocca alla Spagna, dopo vi saranno Italia e Stati Uniti.

LA CLASSIFICA PARZIALE DEL TECNICO A SQUADRE AI MONDIALI DI FUKUOKA 2023

1. Giappone – 260.1055

2. Grecia – 259.4729

3 .Messico – 257.1380

4. Cina – 253.4558

5. Israele – 248.4117

6. Francia – 248.1573

7. Egitto – 214.1084

8. Ucraina – 202.7401

9. Australia – 196.4087

13.27 Per Israele arriva uno score di 248.4117: le ragazze della formazione appaiono contente.

13.26 Israele chiude il suo esercizio, abbastanza indecifrabile. Vedremo cosa ne penseranno i giudici.

13.23 Nella piscina di Fukuoka dedicata alle gare del nuoto artistico è entrata la formazione di Israele.

13.20 Cala un po’ nella seconda parte l’esercizio greco. Ne viene fuori un punteggio complessivo di 259.4729: elleniche seconde a soli sei decimi di punto dal Giappone.

13.18 La routine ellenica è “tambureggiante”: ritmo e sequenza di elementi al massimo per le europee.

13.16 Ottava nazionale in acqua: ecco la Grecia.

13.15 La Cina, anche in questo caso dopo una profonda revisione, mette a referto un punteggio di 253.4558: hanno preso due penalità. Se ne vanno sconsolate.

13.12 Una Cina come sempre precisa per quanto riguarda la tecnica e la sincronia. Ora vedremo il punteggio se premierà le asiatiche, nella valutazione complessiva.

13.09 In acqua c’è la Cina, inizia la seconda parte della finale. “Speed & Passion” la theme song cinese.

LA CLASSIFICA PARZIALE DEL TECNICO A SQUADRE AI MONDIALI DI FUKUOKA 2023

1. Giappone – 260.1055

2. Messico – 257.1380

3. Francia – 248.1573

4. Egitto – 214.1084

5. Ucraina – 202.7401

6. Australia – 196.4087

13.07 Il punteggio dell’Ucraina, dopo un’ampia revisione da parte dei giudici, è di 202.7401.

13.05 Le ucraine sono andate a “corrente alternata” chiudendo bene alcuni elementi e lasciandone per strada altri.

13.02 In acqua ora c’è l’Ucraina. Siamo a metà gara.

12.59 La Francia totalizza complessivamente uno score di 248.1573 punti.

12.58 Routine transalpina elegante, raffinata e sviluppata sotto tutti i punti di vista. Molto contenti a bordo vasca i tecnici.

12.55 Attenzione, è il momento della Francia: squadra sempre da seguire con attenzione. La routine sarà incentrata sul tema dello spazio, del cosmo.

12.54 Australia scarica: arriva un poco consistente 196.4087.

12.52 Un’Australia che chiude una routine con qualche momento di confusione.

12.50 E’ la volta dell’Australia, che si esibisce sulle note di “Vulcano” di Hans Zimmer, noto produttore musicale specializzato sulle colonne sonore; il brano infatti deriva dal film “Madagascar”.

12.48 Il Giappone mette insieme un punteggio di 260.1055. C’è un “basemark” a penalizzare le asiatiche, non soddisfattissime.

12.45 Le qualifiche non sono andate bene per le nipponiche, che però in questa routine sembrano aver cambiato passo. Molto più concentrate e precise.

12.43 Sul piano vasca arriva il Giappone, formazione padrona di casa.

12.42 Routine semplice e pulita quella delle egiziane, che totalizzano 214.1084 punti, vanno in seconda posizione alle spalle del Messico.

12.40 Per le africane, l’esibizione si svolge su una base musicale caratterizzata da una sinfonia di violini.

12.38 Ora è la volta dell’Egitto.

12.37 Il punteggio del Messico, che mette il primo score a referto è di 257.1380 punti. Vedremo come si porranno le altre squadre a confronto di questo punteggio.

12.35 Messicane che, al netto di un errore iniziale, mostrano grande ritmo, pulizia e sincronismo nei movimenti.

12.32 Tocca subito al Messico!

12.30 SI PARTE! Va in scena la finale del tecnico a squadre di nuoto artistico ai Mondiali 2023 di Fukuoka.

12.25 La piscina di Fukuoka è pronta ad una nuova finale, dove si assegneranno altre tre medaglie iridate.

12.23 Va ricordato che l’Italia in questa finale di specialità ha ottenuto, dodici mesi nel corso dei Mondiali di Budapest 2022, il bronzo iridato.

12.20 Dieci minuti al via dell’evento!

12.15 L’Italia sarà in acqua con questa formazione: Francesca Zunino, Giulia Vernice, Sofia Mastroianni, Isotta Sportelli, Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero, Marta Iacoacci e Enrica Piccoli.

12.10 Saranno 12 le formazioni in concorso. Di seguito l’elenco e l’ordine di ingresso in vasca: Messico, Egitto, Giappone, Australia, Francia, Ucraina, Cina, Grecia, Israele, Spagna, Italia, Stati Uniti.

12.05 Tutte le nazionali stanno ultimando i loro riscaldamenti.

12.00 Mezz’ora all’inizio del concorso.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Mondiali 2023 di Fukuoka nel nuoto artistico, disciplina nella quale oggi si assegnano le medaglie del tecnico a squadre.

Dopo il deludente ultimo posto del concorso acrobatico, l’Italia cerca il riscatto in una gara dove può ampiamente dire la sua impensierendo le altre nazioni anche per il discorso medaglie.

Francesca Zunino, Giulia Vernice, Sofia Mastroianni, Isotta Sportelli, Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero, Marta Iacoacci e Enrica Piccoli: questa la line-up azzurra che cercherà di ottenere il massimo possibile nella piscina nipponica.

Finale, come di consueto in questi casi a 12: Messico, Egitto, Giappone, Australia, Francia, Ucraina, Cina, Grecia, Israele, Spagna, Italia, Stati Uniti.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Mondiali 2023 di Fukuoka nel nuoto artistico, disciplina nella quale oggi si assegnano le medaglie del tecnico a squadre, con aggiornamenti minuto dopo minuto dalle ore 12.30: buon divertimento!

Foto Lapresse