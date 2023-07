Nuoto artistico, perché Giorgio Minisini non sarà ai Mondiali 2023 di Fukuoka

Si alzi il sipario. Dal 14 al 22 luglio presso il Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), i Mondiali di nuoto artistico 2023 si prenderanno la scena. Giorni di gare impegnativi per la squadra guidata dal Direttore Tecnio, Patrizia Giallombardo.

La danza in vasca italiana, però, non avrà il suo Golden Boy. Giorgio Minisini, infatti, non sarà parte della rassegna iridata in Giappone. L’azzurro, protagonista di un 2022 scintillante con i titoli europei e mondiali nel duo misto (tecnico/libero) con Lucrezia Ruggiero e reduce dall’oro e dall’argento nei Giochi Europei di Cracovia, si è infortunato durante un allenamento al centro federale di Pietralata, a Roma.

La risonanza magnetica è stata impietosa: lesione completa del menisco interno del ginocchio sinistro e necessità di un intervento chirurgico. Un vero peccato per Minisini e una grossa perdita per la squadra italiana che, con Giorgio ai box, perde chance pesanti di farsi strada nel medagliere di questa competizione, tenendo conto di quanto fatto da quest’ultimo in passato.

Foto: LaPresse