Nuoto artistico, Mondiali 2023: Yukiko Inui domina nel preliminare del solo libero. Pedotti 21ma ed eliminata

La giapponese Yukiko Inui si mette in grande mostra nel preliminare del solo libero ai Mondiali 2023 di nuoto artistico. Alla Marine Messe Hall A di Fukuoka, in Giappone, la padrona di casa non tradisce le aspettative e si qualifica alla finale di mercoledì alle 12:30 con nettamente il miglior punteggio. Soltanto ventunesima invece l’italiana Susanna Pedotti, che non strappa quindi il pass per l’ultimo atto.

253.1853 (95.8000 di impressione artistica e 157.3853 di esecuzione) il punteggio di Inui, che fa meglio di 39.3436 rispetto alla britannica Kate Shortman, seconda con 213.8417, e di addirittura 53.7019 nei confronti della greca Evangelia Platanioti, terza con 199.4834.

Chiude quarta con 185.9500 punti la coreana Yoonseo Hur, mentre termina il preliminare in quinta posizione con 182.3520 la sammarinese Jasmine Verbena. Sesta invece l’austriaca Vasiliki Alexandri con 179.2834, settima la spagnola Iris Tio Casas con 174.0208, ottava la canadese Audrey Lamothe con 167.3625, nona la croata Matea Butorac con 166.7458 e decima la turca Ece Ungor con 153.9521.

Oltre alle prime dieci, si qualificano alla finale l’atleta di Aruba Kyra Hoevertsz, undicesima con 153.2980, e la francese Laelys Alavez, dodicesima con 150.4520. Niente da fare invece per l’italiana Susanna Pedotti: la classe 2004 compie qualche sbavatura di troppo e, visto il ventunesimo posto finale (122.6167), non riesce a strappare il pass per l’ultimo atto di mercoledì.

Foto: LaPresse