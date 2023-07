Nuoto artistico, Mondiali 2023. Susanna Pedotti: “Non ho finito bene le rotazioni, potevo fare decisamente meglio”

Niente da fare per Susanna Pedotti nel preliminare del solo libero ai Mondiali 2023 di nuoto artistico. Alla Marine Messe Hall A di Fukuoka, in Giappone, l’azzurra ha provato a dare tutto in acqua dopo il quinto posto nel singolo tecnico, ma purtroppo il suo esercizio non è stato perfetto e i suoi 122.6167 punti (21ma posizione) non sono bastati per qualificarsi alla finale di mercoledì.

“Ho preso base mark perché non ho finito bene le rotazioni – ha affermato Pedotti dopo la sua prova -. però nel farle ho pensato a tutto. Questo è il mio esercizio, l’ho eseguito altre volte e sempre meglio. Si vede che doveva andare così. Mi tengo stretto il quinto posto nella routine tecnica e sono comunque contenta di questa esperienza, dell’opportunità che mi ha dato la Federazione e orgogliosa di aver rappresentato l’Italia nel singolo al mondiale”.

La classe 2004 ha poi raccontato del suo rapporto con la scuola: “Ho fatto la maturità il mese scorso. E’ andata bene, mi sono diplomata con 78/100. Nella prova scritta ho scelto la traccia dedicata al testo Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp di Marco Belpoliti, quella che ha scelto mezza Italia. L’orale poteva andare un po’ meglio ma sono soddisfatta. Per l’Università sto pensando di iscrivermi a Medicina, ho già fatto il test d’ingresso, però devo anche vedere come andrà la stagione col nuoto artistico. Se non riesco a entrare all’Università subito mi prendo un anno sabatico e riprovo il prossimo. L’idea è quella di indirizzarmi verso Ingegneria Biomedica”.

Per Susanna il solo libero era l’ultima gara di questi Mondiali di nuoto artistico, ma la stagione dell’atleta allenata da Stefania Speroni non termina qui. La giovane ragazza italiana ha infatti ancora un grande evento a cui partecipare: gli Eurojunior a Funchal (Portogallo) dal 2 al 6 agosto.

