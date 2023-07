Nuoto Artistico, Mondiali 2023: Susanna Pedotti conquista la finale del solo tecnico

Missione compiuta per Susanna Pedotti. La diciottenne azzurra, all’esordio assoluto in una rassegna iridata, si è qualificata per la finale del solo tecnico ai Mondiali di nuoto artistico, che sono cominciati proprio oggi in Giappone a Fukuoka.

La milanese ha concluso il preliminare al dodicesimo posto, l’ultimo utile per staccare il biglietto per la finale di domani. Pedotti ha chiuso con il punteggio complessivo di 193.1283, molto vicina alla sorprendente rappresentante di Aruba, Kyra Hoevertsz (193.9400) e alla kazaka Karina Magrupova (195.34.33).

L’azzurra ha fatto meglio di molte avversarie nell’impressione artistica, ottenendo 93.8000 (ottavo risultato complessivo), mentre ha pagato nell’esecuzione tecnica, subendo alcune penalità e totalizzando un punteggio di 99.32.83.

In testa alla classifica c’è la giapponese Yukiko Inui, campionessa del mondo in carica e grande favorita per la medaglia d’oro, con un punteggio di 273.2700. Alle spalle della nipponica ci sono la greca Evangelia Platanioti (252.2400) e l’austriaca Vasiliki Alexandri (232.8367).

FOTO: Danilo Vigo/LPS