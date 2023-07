Nuoto artistico, Mondiali 2023: gli spagnoli Garcia/Gonzalez Boneu dominano nel preliminare del duo tecnico misto

Esultano gli spagnoli Emma Garcia/Dennis Gonzalez Boneu nel preliminare del duo tecnico misto ai Mondiali 2023 di nuoto artistico. Alla Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), in una gara in cui non era presente l’Italia (a causa dell’infortunio di Giorgio Minisini), i due iberici hanno mostrato il loro talento e si sono qualificati per la finale di domenica alle 9:00 con il miglior punteggio.

244.1433 il punteggio finale di Garcia-Gonzalez Boneu (99.0500 di impressione artistica e 145.0933 di esecuzione), che hanno dunque vinto il preliminare con 16.1358 punti di vantaggio rispetto ai messicani Itzamary Gonzalez Cuellar/Diego Villalobos Carrillo (228.0075). Terzi i giapponesi Tomoka Sato e Yotaro Sato a 16.4233 di distanza dalla vetta (227.7200). Hanno terminato invece in quarta posizione i kazaki Nargiza Bolatova/Eduard Kim con 192.0333 punti, mentre hanno chiuso al quinto posto i britannici Beatrice Crass/Ranjuo Tomblin con 190.0883.

Gli altri in grado di qualificarsi per la finale sono stati i sudcoreani Jaejun Byun/Jihye Kim (188.9558), i cinesi Haoyu Shi/Yiyao Zhang (188.7334), i cileni Nicolas Campos/Theodora Garrido (177.4817), i peruviani Alvaro Arones Salas/Sandy Quiroz Villaran (177.0883), i belgi Renaud Barral/Lisa Ingenito (170.9367), i serbi Jelena Kontic/Ivan Martinovic (169.6216) e i colombiani Jennifer Cerquera Hatiusca/Gustavo Sanchez (168.5900).

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani