Nuoto artistico, Mondiali 2023: Cina dominante nei preliminari del duo misto

Una gara che evoca bei ricordi ai colori italiani: è andata in scena a Fukuoka la fase preliminare del programma libero misto ai Mondiali di nuoto artistico. In terra nipponica si assegna il titolo che hanno agguantato nel 2022 Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini, con quest’ultimo costretto a saltare la manifestazione iridata per un problema fisico.

A guidare troviamo la Cina: Wentao Cheng e Haoyu Shi hanno timbrato il miglior punteggio con 221.1023 (134.4023 di esecuzione, 86.7000 di impressione artistica). Asiatici che si candidano ovviamente verso il titolo.

Alle loro spalle, lontanissimi, gli spagnoli Dennis Gonzalez Boneu e Mirela Hernandez Luna, con 198.9042 (109.4042 di esecuzione, 89.5000 di impressione artistica). Al momento in terza piazza a sorpresa il Kazakistan con Nargiza Bolatova ed Eduard Kim (totale di 191.8354).

Tutte le altre coppie sono addirittura ad oltre 48 punti dai cinesi. Da sottolineare che il duo padrone di casa non ha preso parte alla gara. Domani la finale.

Foto: Lapresse