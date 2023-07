Nuoto artistico, Linda Cerruti: “In dieci giorni abbiamo stravolto l’esercizio”; Lucrezia Ruggiero: “Duo molto competitivo”

Ai Mondiali 2023 di nuoto artistico, scattati nella notte italiana a Fukuoka, in Giappone, Susanna Pedotti è andata in finale nel solo tecnico femminile con il dodicesimo ed ultimo punteggio utile, mentre Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero hanno staccato il pass per l’ultimo atto nel duo tecnico femminile con l’ottavo score. Le tre azzurre hanno parlato a fine gara al sito federale.

Linda Cerruti ha sottolineato: “Ci troviamo molto bene insieme, riusciamo a goderci la gara e l’esercizio. Questo nuovo regolamento è veramente difficile, non lascia spazio al minimo errore e noi purtroppo abbiamo preso una penalità nell’ultimo pezzo di gambe. Dopo i Giochi Europei in Polonia abbiamo deciso di stravolgere l’esercizio per renderlo ancora più competitivo, in soli dieci giorni abbiamo cambiato tantissime cose, velocizzando molto le difficoltà, ma oggi non siamo riuscite ad eseguirle al meglio“.

Lucrezia Ruggiero ha affermato: “Penso che questo sia un duo molto competitivo, soprattutto considerando che lavoriamo insieme solo da un anno e già abbiamo raggiunto una bella sinergia nei movimenti, cosa veramente difficile perché ciascuna di noi ha un modo differente di nuotare. Con Giorgio Minisini ho avuto bisogno di molto più tempo per iniziare a muovermi, con Linda è stato più semplice e veloce“.

Susanna Pedotti ha fatto trasparire tutta la propria emozione: “E’ stato un grande onore aprire il Mondiale azzurro del nuoto artistico ed una grande emozione debuttare da singolista a livello assoluto. E’ un’emozione diversa da quelle precedenti, a livello assoluto il singolo era sempre stato eseguito da Linda Cerruti da tantissimi anni e per me è un grande onore ed una grande soddisfazione essere stata scelta per rappresentare l’Italia in questo Mondiale. La gara è volata, è passata velocissima e mi sono divertita. Prima di entrare in acqua ero più agitata del solito, poi però sono riuscita a gestirla e mi sono sentita bene. Questo nuovo regolamento non mi piace molto, però sono soddisfatta, anche se ho sbagliato qualcosa“.

