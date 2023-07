Equitazione, Jumping Nations Cup Falsterbo 2023: Italia sesta con 12 penalità in Svezia

Va in archivio anche la quarta tappa della Europe Division 1 nell’ambito della Jumping Nations Cup 2023: a Falsterbo, in Svezia, al via c’erano otto Paesi, dei quali sei alla caccia di punti per la classifica utile alla qualificazione alla Finale di Barcellona, evento che metterà in palio un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il Capo Equipe dell’Italia, Marco Porro, ha schierato, nell’ordine, Emanuele Gaudiano su Crack Balou, Alberto Zorzi su Highlight W, Emanuele Camilli su Odense Odeveld e Giampiero Garofalo su Max Van Lentz Schrans.

La terza apparizione all’interno del circuito da parte dell’Italia, che disputerà anche la prossima tappa, ha visto il quartetto azzurro al sesto posto con 12 penalità ed un crono di 229.05 nel secondo round. Netta affermazione della Svizzera, prima con sole 4 penalità, davanti alla Gran Bretagna, seconda con 8 ed un tempo di 225.06, ed agli Stati Uniti, terzi con 8 ed un crono di 228.87. Quarta piazza per i Paesi Bassi con 12 penalità ed il tempo di 225.51, quinto posto per il Belgio con 12 ed il crono di 225.70, poi, come detto, sesta posizione per l’Italia con 12 e 229.05, settima la Svezia padrona di casa con 16 penalità, ottava la Francia con 18. Guadagnavano punti in questa tappa tutte le Nazioni in gara ad eccezione di Stati Uniti e Svezia.

Nella classifica generale la Svizzera prende la testa con 270 punti staccando già il biglietto per la Finale di Barcellona, alla quale parteciperanno le migliori sette delle otto Nazioni in gara. Alle spalle degli elvetici c’è la Germania a quota 240, poi Belgio e Paesi Bassi appaiati a quota 215, a seguire l’Italia con 165. Queste Nazioni hanno disputato tutte tre tappe, mentre ne hanno affrontate due le restanti tre: al sesto posto c’è la Gran Bretagna a quota 160, al settimo l’Irlanda con 150, all’ottavo ed ultimo la Francia con 105.

CLASSIFICA NATIONS CUP FALSTERBO

1 Svizzera 4

2 Gran Bretagna 8 (225.06)

3 Stati Uniti 8 (228.87)

4 Paesi Bassi 12 (225.51)

5 Belgio 12 (225.70)

6 Italia 12 (229.05)

7 Svezia 16

8 Francia 18

CLASSIFICA GENERALE NATIONS CUP EUROPE DIVISION 1

1 Svizzera 270 (3 tappe)

2 Germania 240 (3 tappe)

3 Belgio 215 (3 tappe)

3 Paesi Bassi 215 (3 tappe)

5 Italia 165 (3 tappe)

6 Gran Bretagna 160 (2 tappe)

7 Irlanda 150 (2 tappe)

8 Francia 105 (2 tappe)

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli