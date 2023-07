Nuoto artistico, Italia in Finale nel libero a squadre. Cina svetta nei preliminari

Calato il sipario sui preliminari del libero a squadre di questa edizione 2023 dei Mondiali di nuoto artistico. Alla Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), erano venti le compagini che ambivano alla top-12 per approdare alla Finale in programma domani alle 12.30 italiane.

Ebbene l’Italia, rappresentata in vasca da Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Isotta Sportelli, Enrica Piccoli, Sofia Mastroianni, Lucrezia Ruggiero, Francesca Zunino e da Giulia Vernice ha ottenuto il settimo punteggio nell’overall di 233.1010, di cui 116.1510 negli elementi e 116.9500 nell’impressione artistica.

Qualche errore è stato ravvisato dalla giuria e i temuti base mark ci sono stati, considerato che l’esercizio era accreditato con 45.99 come grado di difficoltà, a cui poi è corrisposta una valutazione effettiva di 31.88. Ci sarà quindi da analizzare i filmati in casa Italia per essere pronte domani. La routine è molto difficile, ma qualora le ragazze fossero in grado di mettere insieme i pezzi del puzzle, si potrebbe ambire alle posizioni più importanti.

Dominio della Cina che, con un 46.3000 nelle difficoltà, ha fatto la differenza rispetto alle altre, totalizzando 322.2731 davanti alla Spagna (294.9313) e al Giappone (293.4522).

Foto: LaPresse