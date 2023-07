Nuoto artistico, Giorgio Minisini salta i Mondiali. Cos’è successo e perché non gareggerà in Giappone

Giorgio Minisini non parteciperà ai Mondiali 2023 di nuoto, che andranno in scena a Fukuoka (Giappone). Le competizioni di nuoto artistico scatteranno il prossimo 14 luglio nella località nipponica, ma il fuoriclasse italiano non sarà della partità. Il 27enne romano si è infatti infortunato durante l’allenamento di lunedì mattina al centro federale di Pietralata, a Roma.

La risonanza magnetica ha evidenziato la lesione completa del menisco interno del ginocchio sinistro, già trattato con terapie conservative a seguito di problemi riscontrati dal 2020 in poi. Giorgio Minisini si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico di meniscectomia.

L’azzurro è il Campione d’Europa di entrambe le routine individuali e di coppia, ma soprattutto è il Campione del Mondo nel duo con Lucrezia Ruggiero. Sarà un’assenza pesantissima per l’Italia, che dovrà fare a meglio delle medaglie che il poliziotto è solito conquistare nei grandi eventi internazionali.

Foto: Photo LiveMedia/Fabrizio Corradetti