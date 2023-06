OA Sport in lutto. Ci ha lasciato Patrizia Nettis: una di noi!

Lutto nel mondo del giornalismo e nella famiglia di OA Sport. Ci ha lasciato ieri a 41 anni Patrizia Nettis, giornalista pugliese e collaboratrice da meno di un anno della nostra testata per il nuoto, uno dei suoi “amori” professionali. A lei va il nostro pensiero, alla famiglia le più sentire condoglianze di tutta la redazione.

“E questa… chi è?”. Delle tante storie di zona mista era la più gettonata, quando c’era da tirare su gli animi dopo una lunga giornata di interviste, pezzi da scrivere, risultati e programmi.

Non la conosceva nessuno, Patrizia e il suo biglietto da visita furono dieci (forse più) domande a raffica alla “sua” Benedetta Pilato dopo una delle tante vittorie a Riccione. Dopo la sesta domanda uno dei colleghi, fin troppo paziente rispetto ai nostri standard, si giró verso di me con un’occhiataccia chiedendo “E questa… chi è???”. Era Patrizia, che adesso sta ridendo, da qualche parte, un’altra volta. Da lì abbiamo imparato a conoscerla, ad apprezzarla, a volerle bene perché non puoi non volere bene a una così.

Ha imparato in fretta, e in fondo sapeva già tutto: ogni suo pezzo era una dimostrazione di quanto amasse il suo lavoro e quanto orgoglio e fierezza quando annunciava che sarebbe uscita una sua intervista il giorno dopo.

Non si risparmiava, mai: dal pezzo più prestigioso al comunicato stampa di ordinanza. La trovavi al mattino presto a bordo vasca o in tribuna a controllare il riscaldamento dei suoi “pupilli” pugliesi con cui ogni tanto andava in rotta di collisione perché se non li fai arrabbiare ogni tanto gli atleti che segui, che giornalista sei?

E atleta era anche lei: meticolosa e fiera dei progressi e dei risultati ottenuti, delle vittorie e delle medaglie, con il sorriso sulle labbra anche quando raccontava delle gare che non erano andate bene, magari alla paziente presenza di Vittorio, il vero amore della sua vita.

“E questa… chi è???”. È Patrizia Nettis, una di noi! Ciao Patti! Non ti dimentichiamo!